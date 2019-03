Attraversa i binari ma inciampa e cade: uomo salvato prima di essere investito dal treno

Ha attraversato i binari della stazione proprio quando un treno fermo stava per ripartire e riprendere la marcia ma è inciampato ed è scivolato.

Brutta disavventura per un sessantatreenne a Melzo nella serata di martedì. L'uomo è stato recuperato dai soccorritori e dagli agenti della Polfer tra i binari ed è stato tratto in salvo. Ad accorgersi per primo della presenza del pedone è stato il macchinista che è così riuscito a fermare intempo il convoglio e avvisare il capotreno.

L’uomo, un cittadino romeno di 63 anni, è stato soccorso e portato in codice verde all’ospedale. Nei suoi confronti è stata emessa anche una sanzione: l'episodio infatti ha causato ritardi per circa un'ora, costringendo i passeggeri ad un’attesa forzata ed imprevista.

"L’attraversamento dei binari è uno dei comportamenti estremamente pericolosi, chemette a repentaglio la propria incolumità, e che genera ulteriori conseguenze per lasicurezza dei viaggiatori" ricordano dalla Polfer.i