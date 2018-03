Usmate Velate, evade dagli arresti domiciliari durante la notte: arrestato dai carabinieri

Era agli arresti domiciliari e non poteva allontanarsi dalla sua abitazione, ma i carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalle mura di casa. L'epilogo? Prima le manette, poi ancora gli arresti domiciliari. È successo nella notte tra lunedì e martedì 27 marzo a Usmate Velate, come riportato in una nota diramata dai carabinieri della compagnia di Monza.

Nei guai un cittadino italiano di 53 anni residente nella cittadina brianzola. I militari lo hanno sorpreso fuori dall'abitazione e successivamente lo hanno riaccompagnato a casa.