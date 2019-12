Precipita da una impalcatura in cantiere, 60enne soccorso a Usmate Velate

Grave incidente sul lavoro giovedì pomeriggio a Usmate Velate. Un uomo di sessant'anni è precipitato da un'impalcatura all'interno di un cantiere in via Verdi.

E' accaduto intorno alle 16 del 12 dicembre e sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. In via Verdi per far luce sulla dinamica dell'infortunio sono giunte anche le forze dell'ordine e il personale dell'Ats.

Secondo quanto al momento ricostruito pare che l'uomo sia caduto da un'altezza di almeno due metri, riportando un grave trauma cranico. L'operaio - S.A.- è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza