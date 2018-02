Tenta di accendere la stufa con l'alcool, il flacone gli esplode tra le mani: ustionato

Stava cercando di accendere la stufa di casa con una bottiglia di alcol, ma il flacone gli è scoppiato tra le mani ustionandolo. È successo in via Roma a Usmate Velate, in Brianza, ferito un cittadino albanese.

L'uomo, secondo quanto trapelato, si trovava in casa insieme al cugino, illeso. A causare l'esplosione, forse, un ritorno di fiamma. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, successivamente i sanitari del 118 lo hanno accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano.

La vittima si trova sotto osservazione, ha riportato diverse ustioni su tutto il corpo.