Presta denaro a una donna e la minaccia, 56enne arrestato fuori da negozio a Senago

Ha prestato ottomila euro a una donna in difficoltà economiche e poi per avere indietro il denaro con un tasso di interesse elevato ha iniziato a minacciarla e a farle pressione. Ogni giorno di più.

Sabato però l'uomo, 56 anni, palermitano d'origini ma residente a Solaro, è stato arrestato per tentata estorsione dai carabinieri della compagnia di Rho. I militari si sono presentati all'appuntamento che l'uomo aveva fissato a Senago con la sua debitrice per farsi consegnare undicimila euro. Poco prima che la busta con i contanti finisse nelle mani del 56enne per l'uomo sono scattate le manette fuori da un negozio in via Pacinotti.

A denunciare l'usuraio era stata la stessa vittima che qualche giorno prima si era rivolta ai carabinieri rivelando che, a causa delle sue precarie condizioni economiche, a partire dal febbraio 2018 aveva maturato un debito con un uomo che, a causa dei ritardi nella restituzione della somma (circa 8mila euro) era arrivato a pretendere indietro 11mila euro arrivando a circa il 40% in più della cifra.

L’uomo, accompagnato presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, si trova tutt’ora ristretto a seguito della convalida dell’arresto, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda.