Trasporto eccezionale attraversa la Brianza: Valassina chiusa per una notte

Lungo la Valassina, in Brianza, transiterà un nuovo convoglio adibito a trasporto eccezionale di dimensioni imponenti. E durante le tappe lungo la superstrada saranno in vigore nuove modifiche alla viabilità e chiusure.

Si tratta del ‘gemello’ di quello che ha interessato la viabilità della regione a metà marzo. Il convoglio, che ha una lunghezza di 60 metri, una larghezza superiore ai 5 metri ed una altezza di 4 metri e mezzo, è partito dai cantieri Ansaldo Energia di Genova e trasporta un secondo rotore destinato alla centrale idroelettrica A2A di Premadio, nel comune di Valdidentro, in provincia di Sondrio, per la produzione di energia pulita. Anche in questo caso il componente meccanico, delle stesse dimensioni di quello già consegnato, sarà poggiato su due carrelli della lunghezza di 12 metri e mezzo ciascuno assicurati a due trattori che, alla testa e alla coda del convoglio, traineranno e spingeranno il trasporto attraverso il percorso individuato dai tecnici dell’Anas.

Lungo il tragitto, per consentire il transito del maxi convoglio in condizioni di sicurezza, verranno realizzate opere accessorie temporanee e lungo i ponti saranno posizionate delle guide in acciaio per consentire il passaggio del convoglio senza gravare sulle strutture esistenti. Tutte le opere temporanee poi saranno rimosse una volta avvenuto il passaggio che, per limitare i disagi alla circolazione, avverrà nel solo orario notturno, tra il 12 e il 19 aprile 2018.

Saranno interessate la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, 38 “dello Stelvio” e 301 “del Foscagno”.

Le chiusure in Brianza

La carreggiata nord lungo la strada statale 36 sarà chiusa nella fascia oraria compresa fra le ore 21 di giovedì 12 aprile e le ore 6 di venerdì 13 aprile 2018 tra il km 28,400 e il km 33,430, tra i comuni di Giussano, nella provincia di Monza e Brianza, e Nibionno, in provincia di Lecco. Durante le ore di chiusura, il traffico proveniente da Milano sarà deviato in uscita allo svincolo di Arosio-Briosco, al km 28,400, e indirizzato sulle strade provinciali 102, 41 e 342, con reimmissione sulla statale allo svincolo di Nibionno, al km 33,340. Saranno chiuse inoltre le rampe di immissione in carreggiata nord degli svincoli di Capriano, al km 30,300, e di Veduggio con Colzano, al km 31,600. Dalla Brianza poi il convoglio proseguirà il suo percorso a tappe nel territorio di Lecco e di Sondrio.