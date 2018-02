Lavori in Valassina, chiuso lo svincolo di Carate Brianza: le informazioni

Chiusura in programma in Valassina. Per consentire i lavori di rifacimento dei giunti della pavimentazione stradale dal 12 febbraio al 23 febbraio 2018, esclusivamente in orario notturno, fra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto di rotatoria compreso tra la rampa di immissione della carreggiata nord e la rampa di uscita della carreggiata sud dello svincolo di Carate Brianza, in corrispondenza del km 22,350, sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nel territorio comunale di Carate Brianza.

I lavori saranno eseguiti nel solo orario notturno compreso tra le ore 21 e le ore 6, dal 12 febbraio al 23 febbraio 2018. L’ultima notte di chiusura del tratto sarà fra le ore 21 di giovedì 22 febbraio e le ore 6 di venerdì 23 febbraio 2018. Durante le ore di chiusura la viabilità sarà deviata lungo la strada statale 36 in uscita, sulla carreggiata nord, allo svincolo di Verano Brianza, al km 23,700.