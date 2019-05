Incidente in Valassina, furgone si ribalta dopo tamponamento a Lissone

Un tamponamento con un furgone ribaltato e una persona soccorsa. Incidente giovedì sera in Valassina, in Brianza.

Alle 22.30 all'altezza dello svincolo di Lissone-Muggiò e Lissone-Desio, in direzione nord, si è verificato un tamponamento tra una vettura e un furgone: in seguito all'urto il mezzo si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Sul posto, insieme alla polizia stradale e ai vigili del fuoco di Lissone, sono intervenuti anche i soccorsi del 118 preallertati in codice rosso.

Fortunatamente nessuna delle tre persone coinvolte, una donna di 54 anni e due uomini di 59 e 32 anni, versava in gravi condizioni e l'intervento si è concluso in codice verde. Una persona è stata trasferita in ospedale per accertamenti da una ambulanza del Soccorso Seregno. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.