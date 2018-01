Omicidio in Valassina, ucciso con una coltellata un uomo di trent'anni

Alba di sangue in Valassina venerdì mattina. Un cittadino egiziano di 30 anni è morto poco dopo l'arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza a causa di profonde ferite provocate da un'arma da taglio. E' giallo al momento sull'accaduto e sull'omicida.

Tutto è cominciato alle 5.30 quando gli agenti della polizia stradale di Seregno hanno trovato il 30enne in gravissime condizioni all’imbocco della Valassina, all’altezza di Briosco. L'uomo aveva una ferita profonda da arma da taglio all'addome ed era in un lago di sangue. Secondo una prima ricostruzione, il cittadino egiziano avrebbe avuto una lite con un connazionale fuggito via prima dell'arrivo dei soccorsi probabilmente a piedi, dileguandosi nella boscaglia circostante.

Ignote al momento le cause della lite degenerata in omicidio. Non si esclude possa esserci un legame con il controllo del mercato dello spaccio o della prostituzione. Le indagini sono in corso. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, con lunghe code sulla Valassina in direzione Lecco, per permettere agli agenti della polizia stradale e dei carabinieri di Seregno di soccorrere il 30enne, deceduto poco dopo in ospedale.