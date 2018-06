Gadget autografati da Valentino Rossi per sostenere i bimbi prematuri del San Gerardo

Magliette, cappellini e gadget autografati dal Valentino Rossi sosterranno i bambini prematuri del San Gerardo di Monza.

Martedì presso la Terapia Intensiva Neonatale del nosocomio monzese i piccoli ospiti hanno indossato capi gialli e preparato tanti disegni dedicati al "Dottore". Si tratta di due progetti che hanno come protagonista il Fan Club ufficiale Valentino Rossi Tavullia e la Onlus Intensivamente Insieme.

I gadget che hanno colorato di giallo il reparto di Terapia Intensiva Neonatale saranno messi all'asta per sostenere i progetti dell'associazione monzese di genitori di bambini nati prematuri e ricoverati al San Gerardo.

"Abbiamo movimentato il reparto grazie al Fan Club di Valentino Rossi che ci ha donato gadget firmati da Valentino che saranno oggetto di aste benefiche che avranno luogo prossimamente" hanno annunciato dalla Onlus sui social.

"I nostri bambini invece hanno disegnato, come tanti altri piccoli fans nel Mondo, per un'altra iniziativa di Valentino, i disegni verranno raccolti in un mega striscione che sarà esposto a Tavullia" hanno spiegato. Il fan club infatti promuove l'iniziativa "Un disegno per Vale" che invita tutti i piccoli appassionati del pilota a dedicare un disegno a Valentino: le creazioni poi troveranno spazio in un enorme striscione che verrà esposto a Tavullia, città natale di Rossi.

Il ricavato delle aste benefiche invece servirà a realizzare il progetto "Genitori Insieme" che vede protagonisti un gruppo di genitori che, dopo aver già vissuto l'esperienza della Terapia Intensiva Neonatale, in seguito a un percorso formativo, opereranno come volontari in reparto a sostegno dei genitori dei bimbi ricoverati.