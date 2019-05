Vandali in azione ad Arcore: segnaletica, aiuole e cartelli danneggiati

Cartelli ancora lucidi di stampa abbattuti, piantine sradicate e aiuole danneggiate. Vandali in azione sabato sera ad Arcore.

Qualcuno ha vandalizzato le aiuole spartitraffico nell'area di via Battisti, all'altezza di via Bestetti. Ad accorgersi di quanto accaduto, la mattina successiva, sono stati alcuni residenti che hanno postato, indignati, le foto dell'accaduto. Indignazione che ha espresso anche il sindaco del comune brianzolo Rosalba Colombo.

"Ci dicono che un gruppo di ragazzi alle 22.30 di ieri sera si lanciavano con le macchine e sparavano petardi su aiuole appena fatte. Siete dei poveri imbecilli, non una parola di più nè una di meno". Il primo cittadino però ha anche colto l'occasione per chiedere una maggiore collaborazione ai cittadini. "Una parola a chi abita "nei paraggi": cari cittadini alle 22.30 non si dorme ancora e il rumore si sente, possibile che a nessuno di voi è venuto in mente di chiamare il 112 o la Caserma? E non venite a dire che servono le telecamere perché le telecamere da sole non bastano (ne abbiamo 40 e ne verranno posizionate altre venti)".

"La sicurezza è un bene di tutti e passa dalla collaborazione, non dal nascondersi dietro le persiane" ha concluso con un post sui social.