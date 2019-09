Vandali in azione in via Borgazzi, danneggiati i serbatoi delle auto per rubare carburante

Vandali in azione nella notte di giovedì a Monza, in via Borgazzi, all'altezza del civico 183. Nella mattinata del 19 settembre, quando i residenti sono scesi a recuperare le proprie automobili, hanno trovato una brutta sorpresa.

Nella notte qualcuno ha danneggiato diversi veicoli in sosta, almeno cinque ma forse sono molti di più, per rubare il carburante. Qualcuno si è accorto che il serbatoio era stato danneggiato e che il carburante era stato prelevato e in parte disperso sull'asfalto.

A segnalarlo è stato uno dei residenti, colpito dai danneggiamenti. Il monzese ha allertato le forze dell'ordine di quanto accaduto e si recherà in caserma per sporgere denuncia. Ad uno dei condomini della zona sono state colpite due vetture su due dei veicoli posseduti in famiglia.