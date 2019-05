Vetrine devastate, a Nova Milanese vandali distruggono il bar prima dell'inaugurazione

Vandali in azione contro il bar da inaugurare. Nella notte tra mercoledì e giovedì, a Nova Milanese, in via XX Settembre, qualcuno ha preso d'assalto il bar dove da poco era cambiata gestione, a qualche giorno dall'inaugurazione ufficiale.

Nel raid vandalico sono state completamente distrutte le vetrine del locale, mandate in frantumi e ripetutamente colpite. Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Desio che sono accorsi in via XX Settembre subito dopo l'accaduto e hanno avviato le indagini. Secondo quanto ricostruito dal bar non sarebbe stato rubato nulla e i malintenzionati che sono entrati in azione non puntavano ad alcun bottino.

Si indaga.