Il comune su Fb contro i vandali: "Ecco i loro danni, aiutateci a trovarli per farglieli pagare"

"Caccia social" in corso a Cernusco sul Naviglio. Il comune ha infatti deciso di affidarsi a Facebook per "rispondere" ai vandali che nel weekend hanno danneggiato, e non poco, il parco degli Alpini.

Durante il fine settimana, stando a quanto raccontato dalla pagina Facebook dell'amministrazione, qualcuno - non è ancora chiaro chi - ha pensato bene di buttare una fontanella in acqua, di distruggere i cestini e di danneggiare un palo della luce.

A quel punto, da palazzo di città hanno deciso di pubblicare le foto - e il costo - del "lavoro" dei vandali, sperando che dagli stessi cittadini possa arrivare un aiuto. "Qualcuno si è divertito con un gioco che è costato caro a tutta la comunità di Cernusco sul Naviglio - hanno scritto dal comune -. La stima fatta dagli uffici tecnici, al lavoro per coordinare il lavoro di ripristino, parla di circa 2.500 euro di danni".

Quindi, ecco l'appello: "Se qualche cittadino avesse notato qualcosa che possa aiutare la Polizia locale a individuare i responsabili, può rivolgersi al numero 02.929 0501". L'obiettivo è presto detto: "Telecamere e maggiore sorveglianza non possono nulla contro l'inconsapevolezza e la stupidità, ma - hanno sottolineato dall'amministrazione - la collaborazione di tutti può aiutarci a far pagare i danni ai responsabili e non a tutta la comunità".