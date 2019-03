Vandali in azione alla colonia felina, mici restano senza cibo

Assi di legno rotte, vaschette per il cibo disseminate sul terreno e il tettuccio scoperchiato. Questa la scena che a fine febbraio si è trovato davanti agli occhi Enrico, pensionato monzese che insieme alla signora Giuseppina, anche lei pensionata e nonna, quotidianamente si prende cura della colonia felina di via Aguggiari a Monza.

La casetta di legno dove trovano riparo e cibo da cinque anni i gatti della zona è stata vandalizzata e devastata. A darne notizia è stata l’Enpa di Monza che ha definito l’accaduto un “deplorevole atto di inciviltà e intolleranza nei confronti dei gatti liberi e di chi li accudisce”.

“Non è raro, purtroppo che chi segue una colonia felina debba subire manifestazioni di intolleranza e anche insulti, atti intimidatori o vere e proprie azioni teppistiche. Non è la prima volta, infatti, che questa piccola colonia, regolarmente censita presso l'Ufficio Diritti Animali di Monza, viene presa da mira da balordi che buttano dentro l'area spazzatura e persino deiezioni di cani” fanno sapere dall’associazione. A Muggiò infatti lo scorso aprile alcuni teppisti avevano sfasciato le strutture di una colonia che ospita undici gatti adulti e alcuni gattini, facendo fuggire gli animali. A gennaio 2014 invece era toccato a una colonia di via Ercolano a Monza, punto di riferimento per una ventina di gatti.

Forte la condanna dell’Enpa che “condanna con forza questi atti di vandalismo, che siano opera di delinquenti che li commettono intenzionalmente o di teppistelli annoiati che non sanno come meglio passare il tempo”.