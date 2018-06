Vandali scatenati a Lissone, vetri rotti e un tendone bruciato: cinque minorenni nei guai

Due casi di vandalismo tra giovanissimi risolti in pochi giorni a Lissone dai carabinieri di Desio. Con cinque minori coinvolti, e tre denunciati. Un problema serio – quello dei continui atti di vandalismo nel centro storico di Lissone - che era stato segnalato con forza dal sindaco, Concetta Monguzzi, anche con una lettera aperta, alcuni mesi fa.

Due 14enni giovedì sono stati denunciati al Tribunale dei minori per danneggiamenti. Insieme a due 13enni (non imputabili per la giovane età) avevano provocato danni a un condominio del centro storico, rovinando i lampioni e rompendo alcuni vetri. Inoltre avevano bruciato un tendone per i giochi dei bambini e – alcuni mesi fa – imbrattato alcuni muri. Avevano anche aperto alcuni estintori in un parcheggio coperto e – infine – rubato due telecamere nel centro storico di Lissone.

In questo modo, i ragazzini speravano di aver cancellato le prove sulle loro malefatte. Invece, i fotogrammi erano rimasti a disposizione delle forze dell’ordine. Dopo una serie di indagini nelle scuole e nei luoghi di ritrovo abituali dei ragazzi, i militari sono riusciti a rintracciarli.

Il "capobanda" è un 14enne allontanato sia dalla scuola media che da un istituto di sostegno, e già con piccoli reati penali alle spalle. Con lui c’era anche una 14enne di Desio. Le famiglie dei due due ragazzini più piccoli invece si sono messe a disposizione delle forze dell’ordine. Martedì sera invece un 14enne è stato sorpreso e denunciato mentre stava imbrattando un muro della fermata ferroviaria di Lissone. All’arrivo dei carabinieri, il 14enne ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. E’ stato denunciato al Tribunale dei minori.