Baby vandali devastano la scuola Puecher di Monza, fermati dalla Locale

Un blitz degli agenti del Nucleo Mobile del Comando di via Marsala ha consentito di cogliere in flagrante sette ragazzi minorenni monzesi che nel pomeriggio di martedì 9 luglio si erano introdotti all’interno della scuola primaria Puecher di via Goldoni.

I giovani, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, alla vista degli agenti hanno tentato la fuga ma, fermati, sono stati accompagnati in comando. Responsabili di atti vandalici all’interno dell’edificio, i ragazzi avevano forzato la porta secondaria di ingresso della scuola, distruggendo successivamente il monitor di un pc e un orologio da parete. Nelle ore successivo il dirigente scolastico, sporgendo una formale denuncia, confermava anche il furto di casse acustiche e cavi del computer.

Dopo aver contattato la Procura presso il Tribunale dei Minori di Milano, i minori sono stati affidati ai genitori, chiamati in Comando e messi a conoscenza dei fatti. Gli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria hanno proceduto con una denuncia a piede libero a carico dei ragazzi in concorso per invasione di edifici pubblici, danneggiamento e furto.

“Siamo di fronte a un episodio che conferma il dilagare di inciviltà e maleducazione tra i più giovani, cui si aggiunge una mancanza assoluta di senso civico: questo fatto si commenta da sé e laddove il ruolo educativo si rivela carente è necessario e determinante quello repressivo. Questi ragazzi devono comprendere le conseguenze di un’azione così grave”, dichiara laconico l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena.