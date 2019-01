Difende sua figlia durante un litigio con l'ex marito: padre accoltellato in casa

Ha preso un coltello dal cassetto della cucina e si è scagliato contro il padre della sua ex moglie. Tutto tra le mura di casa. Tutto sotto gli occhi della figlia. Tutto perché si era intromesso in un litigio tra loro due. È successo nella notte tra martedì e mercoledì 30 gennaio in un appartamento di Piazza Cavour 6 a Vaprio d'Adda, in manette con l'accusa di tentato omicidio un peruviano di 33 anni, arrestato dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

Tutto è accaduto intorno alla 1.30 di notte quando il 33enne ha iniziato a litigare con la ex compagna, una ragazza peruviana di 27 anni agli arresti domiciliari. Il motivo che ha scatenato la lite, secondo quanto reso noto dagli investigatori, potrebbe essere legato alla crisi tra i coniugi e al fatto che i due, già separati, stessero per divorziare ufficialmente. Quando i toni della discussione si sono accesi il 52enne è intervenuto in difesa della figlia e per tutta risposta il 33enne ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro di lui.

Gli ha sferrato diversi fendenti che lo hanno raggiunto al braccio, al naso e all'addome. In un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Fortunatamente le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. L'aggressore, invece, è stato arrestato e ristretto nella casa circondariale di San Vittore. Per lui l'accusa è pesantissima: tentato omicidio.