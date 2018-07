E' ai domiciliari ma va a passeggio in centro: 21enne finisce in carcere

Il giudice gli aveva concesso gli arresti domiciliari con obbligo di firma. Ma il cittadino marocchino di 21 anni per più di una volta non si è presentato in caserma.

Inoltre, sabato pomeriggio è stato sorpreso mentre passeggiava in via Umberto I a Varedo. Così, il Tribunale ha emesso contro di lui un ordine di custodia cautelare. Il 21enne aveva alle spalle una serie di reati contro il patrimonio. Ora si trova nel carcere di Monza.