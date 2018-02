Varedo, chiuso per sette giorni un bar: il provvedimento del questore

Licenza sospesa per sette giorni. Resterà chiuso dal 24 febbraio al 3 marzo il bar in via Milano, 11, a Varedo.

A notificare il provvedimento, disposto dal questore di Milano, sono stati i carabinieri della stazione di Varedo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’esercizio pubblico, gestito da una commerciante cinese di 28 anni, sarebbe stato frequentato da persone che si sono rivelate dedite ad attività contrarie alla legge.

Il locale, dopo il periodo di chiusura, riaprirà il 3 marzo.