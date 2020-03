Spacciano droga in auto, coppia di fidanzati fermata a Varedo

Coppia fissa nella vita e nel “lavoro”. Un cittadino marocchino di 29 anni e la sua compagna italiana di 30 martedì sera hanno tentato a piazzare dosi di cocaina consegnandole a domicilio con un’auto in giro per le vie del centro di Varedo. Ma la “tecnica” è fallita perché sulle strade di Monza e provincia le misure restrittive imposte dal coronavirus hanno fatto scattare presidi e controlli continui delle forze dell’ordine.

Quando i carabinieri della compagnia di Desio li hanno fermati per un controllo, la donna ha cercato di gettare dal finestrino la droga. Ma è stata notata dai militari, che subito hanno recuperato lo stupefacente. In casa della coppia, in un appartamento di Meda, le forze dell’ordine hanno scoperto altra droga. In totale, sono stati sequestrati un etto di cocaina e 900 euro in contanti. I due sono stati inoltre denunciati anche per inosservanza delle disposizioni sulla permanenza a casa per l'emergenza sanitaria.