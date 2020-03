Varedo, due casi di contagio in città: in Brianza una sessantina di cittadini positivi al tampone

A Varedo è stata ufficializzata la presenza di due casi di contagio da coronavirus. A comunicarlo ai concittadini è stato il sindaco Filippo Vergani nel primo pomeriggio di lunedì 9 marzo. In città sono risultati positivi al tampone per rilevare la presenza dell'infezione Covid-19 due residenti: un paziente è stato ricoverato in ospedale mentre una seconda persona è stata posta in regime di isolamento domiciliare.

"Voglio tranquillizzare da subito Voi tutti informandovi che ATS Brianza ha, da subito, attivato le procedure necessarie per la tutela della nostra salute. Procedure che prevedono che ATS chiami direttamente i cittadini che sono stati a stretto contatto con persone affette da Coronavirus" ha spiegato il primo cittadino di Varedo.

"Raccomando, soprattutto, agli over 65, categoria definita più a rischio, di prestare la massima attenzione e di rimanere, per quanto possibile, presso la propria abitazione. Sono costantemente in contatto con i referenti di ATS e con la Prefettura per gli aggiornamenti che riguardano il nostro territorio e vi comunicherò sempre, con la massima tempestività, tutte le notizie di interesse collettivo. Cari Varedesi, dobbiamo affrontare questo momento con la forza e lo spirito di dovere che abbiamo in noi" ha spiegato il sindaco Vergani.