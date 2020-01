Varedo, 23enne sorpreso con la droga da spacciare al parchetto e denunciato

Denunciato a piede libero un cittadino pachistano di 23 anni. Domenica sera verso le 21.30 il giovane è stato sorpreso non lontano dal parco I maggio, a Varedo, mentre era in possesso di 12 grammi di hashish e di 34 grammi di marijuana. L’uomo aveva con sé anche il materiale necessario per il taglio e il confezionamento della droga. Il 23enne è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.