Vende droga a una 18enne, spacciatore arrestato a Varedo

Il pusher 28enne era di Como, la cliente – una giovane di appena 18 anni – arrivava da Novara. Fornitore e acquirente si sono dati appuntamento lunedì sera nei capannoni diroccati dell’ex Snia di Varedo. Ma c’è stato un imprevisto: hanno trovato i carabinieri di Desio.

I militari hanno arrestato lo spacciatore per detenzione e spaccio di stupefacenti. Aveva con sé 14 grammi di cocaina e uno di eroina e uno di hashish appena ceduto alla giovane cliente.

La ragazza, che aveva acquistato hashish ed eroina, è stata segnalata alla prefettura come assuntrice di droga. I carabinieri hanno aspettato che avvenisse lo scambio di droga, per riuscire ad arrestare il pusher in flagranza di reato.