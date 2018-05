Esce in bici e scompare da casa: 72enne ritrovato grazie a un carabiniere fuori servizio

Quando si era allontanato da casa, in sella alla sua bicicletta senza fare ritorno la sera, la compagna non si era preoccupata più di tanto: in passato era già successo altre volte. Ma le ore si susseguivano e, dopo due giorni, l'uomo, un 72enne di Varedo ancora non era tornato.

Troppo tempo anche per le sue insolite abitudini. Così la donna ha denunciato la scomparsa ai carabinieri.

A rintracciare casualmente l'uomo è stato, quattro giorni dopo, un carabiniere della stazione di Varedo, libero dal servizio. Il pensionato era seduto in stato confusionale sulla gradinata della chiesa di San Pancrazio, nel centro di Bovisio Masciago. Prestati i primi soccorsi, il 72enne è stato affidato ai familiari in buone condizioni.

Sono ancora al vaglio le motivazioni che hanno indotto l’uomo ad allontanarsi.