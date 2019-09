Agrate Brianza, contro gli allagamenti in città arriva un'altra vasca volano

Una nuova vasca volano ad Agrate Brianza. Dopo gli invasi di laminazione di via Puccini e via Battisti Brianzacque relizzerà una terza opera in via Aldo Moro per proteggere dagli allagamenti i residenti di via Don Cantini. L'opera, con una capacità di accumula di 432 metri cubi, sorgerà sotto il parcheggio di via Aldo Moro per un investimento economico complessivo di 830mila euro.

"Le vasche volano rappresentano senz’altro un antidoto alle conseguenze delle mutazioni del clima a protezione delle persone e dei territori. Come le due precedenti, anche quest’opera è frutto della sinergia e del dialogo continuo tra la nostra azienda, partecipata dai comuni della Brianza e l’Amministrazione Comunale di Agrate” ha dichiarato Enrico Boerci, presidente e ad di Brianzacque.

Il bacino artificiale, capace di intrappolare temporaneamente le acque in surplus per poi rilasciarle a ondata di maltempo terminata, sarà realizzato con la posa di elementi scatolari in calcestruzzo armato. In totale, si tratta di 40 blocchi disposti su due file in modo da formare una coppia di cunicoli comunicanti fra loro e consentire il riempimento simultaneo di entrambi i manufatti durante l’afflusso delle portate.

Per realizzare l'opera ci vorranno circa quattro mesi. Una volta pronta, l’infrastruttura verrà interamente coperta. Per dare una risposta alle problematiche di insufficienza idraulica delle fognature esistenti, oltre alla vasca volano, la local utility dell’idrico brianzolo, procederà al potenziamento delle rete realizzando un tratto aggiuntivo destinato a collegare i sottoservizi idraulici di via Cantini con il nuovo bacino artificiale per la gestione delle acque meteoriche.

Per BrianzAcque le vasche volano, strumento importante per far fronte al climate chance e ai suoi effetti, stanno diventando una prassi consolidata: oltre ad Agrate, si registra il via alla costruzione di una vasca a Busnago e di un’altra ad Arcore che si aggiungono alle otto già attive sul territorio servito.