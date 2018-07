Vedano al Lambro, cede l'asfalto sulla strada: camion resta incastrato con una ruota

Un camion carico di sale è rimasto intrappolato in una voragine che si è aperta in via Fermi a Vedano al Lambro nel pomeriggio di lunedì 23 luglio.

Non è ancora chiaro cosa ha causato la voragine, ma le ipotesi sono due: potrebbe essere stata una tubazione rotta che, perdendo acqua, avrebbe scavato il terreno lasciando in superficie un sottile stato di asfalto, manto stradale che è stato sfondato con il passaggio del mezzo pesante; ma non è escluso che il cedimento sia stato causato da un fenomeno erosivo del sottosuolo chiamato "occhio pollino".

Per liberare il mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e Monza, oltre alla polizia stradale che ha chiuso il tratto di strada al traffico. I pompieri hanno faticato per liberare il mezzo pesante dalla voragine: durante le operazioni di sollevamento si è spezzata una cinghia della gru, facendo ricadere il mezzo sulla strada. Attimi di paura, soprattuto per l'autista che si trovava in cabina, ma fortunatamente non c'è stato nessun ferito. I vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni poco dopo, liberando e rimettendo su strada il camion.