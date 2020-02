Veleno tra l'erba ai giardinetti a Monza: avvelenato un cagnolino

Un "tappeto" blu di veleno tra l'erba e le foglie e un cagnolino che ora rischia di morire. Domenica mattina all'interno dei giardinetti di via Fiume è stata trovata della sostanza potenzialmente tossica, forse veleno per lumache che sarebbe letale per i cani.

Il veleno, probabilmente posizionato volontariamente da qualcuno, è stato rinvenuto da una cittadina che ha allertato la polizia locale che è immediatamente intervenuta sul posto. L'intera area è stata transennata per allertare i cittadini a passeggio e la sostanza è stata prelevata e inviata ai laboratori dell'Ats Brianza per le analisi. Sarà il personale del servizio veterinario del presidio a stabilire di che sostanza si tratti e se sia o meno velenosa.

Nella giornata di domenica un cagnolino si è sentito male dopo aver probabilmente ingerito il veleno ed è stato portato dal veterinario in gravi condizioni. Nell'area è stato programmato un intervento di pulizia strordinaria e di bonifica e la polizia locale ora indaga per far luce sull'accaduto.

In merito ai fatti è stata effettuata una comunicazione all'Autorità Giudiziaria e il personale del comando di via Marsala ha rivolto ai cittadini un appello per invitare chiunque abbia visto qualcosa a riferirlo alla polizia locale.

Indagini in corso.