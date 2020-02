Sospetta sostanza velenosa trovata a terra nel parco di Monza: indaga la polizia locale

Una sostanza potenzialmente tossica di colore blu - forse veleno per topi - è stata dispersa nel terreno al Parco di Monza. Giovedì mattina nell'area verde sono intervenuti gli agenti della polizia locale che ora indagano sull'accaduto. Secondo quanto al momento reso noto dal comando di via Marsala risulta sia stata rinvenuta una bustina di topicida nei pressi di Porta Vedano. Al momento, alla luce dei primi riscontri, non ci sono abbastanza elementi per ritenere che si tratti di un gesto doloso destinato ad avvelenare i cani ma sono in corso accertamenti.

"Su segnalazione dei cittadini, con l’intervento della Polizia Locale, è stata rinvenuta nel Parco una sostanza di colore blu sparsa in vari punti sul terreno, che potrebbe essere pericolosa per l’incolumità delle persone e degli animali. La Polizia Locale sta provvedendo ad effettuare le analisi del caso. Avvisiamo gli utenti di prestare particolare attenzione" hanno comunicato dalla Reggia di Monza.

Sabato invece gli agenti della polizia locale erano intervenuti ai giardinetti di via Fiume dove la sostanza, forse veleno per lumache, era stata rinvenuta da una donna a passeggio con il proprio cane. L'animale forse dopo aver ingerito la sostanza si era sentito male.

L'ultima segnalazione invece risale a giovedì 6 febbraio nell'area del Parco.