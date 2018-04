Cerca di vendere droga ai carabinieri, arrestato 22enne a Monza

Ha cercato di vendere droga ai carabinieri e per questo un giovane pusher di 22 anni, marocchino, a Monza è finito in manette. Il 22enne è stato arrestato in flagranza di reato nell'ambito dei servizi antidroga predisposti dai carabinieri della compagnia di Monza sul territorio cittadino.

Nei giorni scorsi i militari, in divisa e in borghese, hanno presidiato le aree in zona via Bergamo, parco, Villa Reale e Boschetti Reali. Proprio qui il 22enne, senza fissa dimora, irregolare in Italia e con alle spalle precedenti legati alla droga e reati contro il patrimonio, ha offerto della droga ai carabinieri.

Addosso allo spacciatore i militari hanno trovato nove grammi di hashish, pronti per essere venduti. Il giovane è stato arrestato ed è finito in carcere.

Questo non è stato l'unico servizio antidroga che a Monza ha visto impegnati i carabinieri. I militari anche in via Bergamo hano effettuato alcuni controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio: proprio qui un altro pusher, alla vista degli uomini dell'Arma, ha abbandonato in strada un sacchetto con dentro oltre due chili di hashish ed è fuggito via.