Vende eroina in pieno centro a Monza, sorpreso dalla polizia locale e arrestato

Ha venduto una dose di eroina in pieno centro a Monza, sotto gli occhi della polizia locale. Un cittadino algerino di quanrant'anni, senza permesso di soggiorno, è stato arrestato nella tarda serata di lunedì in via Italia. Gli agenti hanno sorpreso l'uomo, che ha alle spalle numerosi precedenti per reati connessi allo spaccio di droga, mentre cedeva a un acquirente la droga. Per il pusher sono scattate le manette e gli è stato sequestrato il telefono cellulare insieme alla droga destinata alla vendita e ai contanti che aveva con sè.