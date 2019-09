Il comune vende l'area dell'ex Fiera in viale Stucchi e incassa 5 milioni di euro

Poco più di cinque milioni di euro. Questo il prezzo con cui il comune di Monza è pronto a cedere l’area dell’ex Fiera. L’area comunale di 20.509 mq situata in viale Stucchi che rientrava nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni comunali è stata venduta nei giorni scorsi.

Rispetto alle due offerte pervenute si è aggiudicata il lotto in via provvisoria la società “Immobiliare di Monza” srl che ha partecipato all’asta pubblica proponendo una cifra di 5.010.000 euro, rispetto a una base d’asta di 4.189.125 euro. Al termine dei controlli di legge, entro il 2019, sarà possibile siglare l’atto di vendita definitivo.

L’operazione completa l’alienazione complessiva delle aree cosiddette “Ex-Fiera”, di cui un primo lotto più piccolo, pari a 2500 mq in via Sicilia, era già stato venduto lo scorso anno alla società Immobiliare Brugiani srl, per un importo di 1.000.100 euro.

La terza compravendita andata a buon fine in pochi mesi è quella relativa all’area ex-Inam in via Padre Reginaldo Giuliani: l’immobile in disuso è stato alienato alla società La Borina Srl per 3.910.000 euro. Ora si attende un progetto complessivo di riqualificazione dell’intero fabbricato.

“Il Comune ha introitato circa 10 milioni di euro in pochi mesi da queste alienazioni e non è un caso – commenta il Vicesindaco Simone Villa – Infatti questa Amministrazione è riuscita a promuovere opportunità di investimento, a infondere fiducia, a riportare attrattivo il brand della città, dopo che le aste per le medesime aree erano andare ripetutamente deserte negli anni scorsi”.

“Siamo riusciti a valorizzare al meglio porzioni degradate e abbandonate del patrimonio comunale – aggiunge il Vicesindaco – I proventi delle alienazioni serviranno per proseguire nel programma di riqualificazione e rigenerazione della città, avviato due anni fa”.