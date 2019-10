Conto alla rovescia per il Monza Rally Show, biglietti in vendita

Appuntamento in Autodromo da venerdì 6 a domenica 8 dicembre con il Monza Rally Show. Per l’evento che chiuderà la stagione sportiva del Tempio della Velocità con un perfetto connubio tra motorsport e spettacolo sono aperte le vendite dei biglietti. Lo scorso anno lo spettacolo ha attirato nel weekend più di 58.000 tifosi.

Alla gara Monza Rally Show saranno ammesse le vetture R5 che dovranno cimentarsi in otto Prove Speciali in tre giorni. Sarà inoltre istituito un trofeo dedicato WRC 1.6 T Trophy a cui potranno iscriversi le vetture da rally WRC 1.6 Turbo degli anni 2011-2016 e la sezione Historic per auto storiche dal 1972 al 1990, divise nelle stesse classi previste dal regolamento rally storico italiano.

Non mancherà domenica 8 dicembre l’adrenalinica sfida uno contro uno lungo il rettilineo dell’Autodromo chiamata Masters’ Show che viene trasmessa in diretta televisiva dalle emittenti di cinque continenti.

I biglietti del Monza Rally Show sono acquistabili online su www.monzanet.it e www.ticketone.it. Fino al 31 ottobre, gli appassionati potranno approfittare di un prezzo ridotto. L’accesso per sabato o domenica costa infatti 20 euro a giornata mentre l’abbonamento tre giorni ha un prezzo di 30 euro. Rispetto al listino alle porte, se si sceglie un acquisto in prevendita si risparmiano dunque fino a 12 euro.