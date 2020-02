Grave incidente sul lavoro a Verano Brianza, cade e precipita per tre metri: soccorso 51enne

Mezzi di emergenza e forze dell'ordine sono intervenuti lunedì mattina a Verano Brianza, in via Furlanelli, dove è avvenuto un grave incidente sul lavoro. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso.

L'allarme è scattato intorno alle 10.15: secondo quanto al momento appreso un uomo di cinquantuno anni sarebbe caduto da un'altezza di circa tre o quattro metri, precipitando al suolo e riportando un grave trauma cranico. L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato in via Furlanelli tre ambulanze preallertate in codice rosso insieme all'elisoccorso che ha trasferito l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata.

In via Furlanelli lunedì mattina sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Seregno insieme agli agenti della polizia locale di Verano Brianza.