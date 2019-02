Litiga con la mamma per la pagella, scappa di casa e prende il treno: scomparso un 15enne

Un brutto litigio con la mamma. Finito nel modo peggiore: con una fuga di casa del 15enne di Verano Brianza, in bicicletta e poi con il treno verso Milano, durata un’intera giornata. Ore d’angoscia per la madre, che ha chiesto aiuto ai carabinieri di Seregno e perfino alla trasmissione Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, che aveva fatto un appello in video nell’edizione della sera.

Ma già in quel momento il ragazzino, che forse aveva riflettuto su quello che aveva fatto, stava già tornando a casa. Il 15enne aveva spento il cellulare, impedendo a chiunque di rintracciarlo. Quando ha riacceso lo smartphone, i carabinieri di Seregno lo hanno rintracciato, e sono andati a prenderlo.

Mamma e ragazzino avevano litigato per la pagella scolastica: la madre aveva contestato alcuni brutti voti e questo aveva turbato l’adolescente. Per fortuna la fuga è durata poco e ora il 15enne è di nuovo al sicuro.