I vestiti di Belen e Cecilia Rodriguez in vendita per i bimbi del Centro Maria Letizia Verga

Vestiti in vendita per aiutare i bambini del Comitato Maria Letizia Verga di Monza. Ad aprire eccezionalmente i propri armadi per una buona causa sono le due showgirl argentine Belen e Cecilia Rodriguez in occasione dell'evento "Sisters Market" organizzato a Milano in collaborazione con Admo, l'Associazione Donatori di Midollo Osseo.

L'appuntamento per una tre giorni di shopping speciale per beneficenza è a Milano, da sabato 23 (dalle 15 saranno presenti le sorelle Rodriguez) fino a lunedì 25 novembre presso Rue des Mille POP – UP space (Via Borgonuovo, 1).

Qui è stato allestito un mercatino con una selezione di capi delle due sorelle argentine la cui vendita permetterà di raccogliere fondi per supportare l'attività del Centro di Oncoematologia Pediatrica e il Centro Trapianto di Midollo Osseo presente all'interno dell'ospedale San Gerardo di Monza e aiutare i bambini che sono ospiti della struttura.