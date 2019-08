Lavori alla pavimentazione in porfido, via Cereda chiude fino al 31 agosto

A Vimercate chiude per due settimane la centralissima via Cereda. Il tratto, interessato da lavori alla pavimentazione di porfido, resterà chiuso dal 19 al 31 agosto per riaprire definitivamente domenica 1 settembre.

In queste due settimane di lavoro verrà sistemata e mantenuta completamente la pavimentazione in porfido. La limitazione comporterà anche il divieto di sosta 24 ore su 24, lo spazio degli stalli di sosta sarà utilizzato per deviare la circolazione dei veicoli che potranno transitare dalle ore 18.30 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per tutta la giornata nei giorni festivi. Il divieto non si applica ai residenti.