Incidente in via Marconi a Monza, auto si ribalta in mezzo alla strada: traffico in tilt

Incidente in via Marconi a Monza: nel pomeriggio di martedì 5 febbraio un'automobile si è ribaltata sulla sede stradale all'altezza dello svincolo con viale Fermi (in direzione Milano).

Tutto è accaduto intorno tre minuti prima delle 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza eun'automedica, oltre ai vigili del fuoco, agli agenti della polizia locale e del commissariato cittadino. Fortunatamente non è successo nulla di grave: entrambi i feriti, due giovani di 22 anni, sono stati soccorsi a accompagnati in codice verde al pronto soccorso. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente.