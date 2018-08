Folle aggredisce la moglie davanti al figlio minore, arriva la polizia

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato denunciato per resistenza e lesioni dopo aver aggredito la moglie in via Marsala, nelle scorse ore.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine l'uomo, insieme ad altri due soggetti che si sono dileguati, dopo un violento litigio, stava per colpire la donna davanti al figlio minore, completamente attonito.

All'arrivo di polizia e carabinieri, il nigeriano è andato in escandescenze aggredendo gli operatori.

L'uomo è stato anche deferito all'autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia.