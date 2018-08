Paura in centro a Monza, tenta di gettarsi nel vuoto: salvata da polizia e soccorritori

Ha minacciato di buttarsi nel vuoto e farla finita, ma è stata salvata. Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì in via Italia a Monza, centro storico della città, dove una donna ha tentato di togliersi la vita.

Tutto è accaduto intorno alle 16 quando la donna è uscita dalla sua abitazione e ha minacciato di buttarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i poliziotti del commissariato cittadino.

Fortunatamente soccorritori e forze dell'ordine sono riusciti a far desistere la donna. Successivamente è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale per gli accertamenti del caso. Non è chiaro cosa l'abbia spinta a tentare l'insano gesto.