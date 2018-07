Monza, auto distrutta da un albero crollato in viale Sicilia: chiama i vigili e viene multato

Ha trovato la sua auto sotto un albero: devastata, letteralmente, da un albero che è crollato al suolo durante l'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta su Monza. Risultato? Una multa. È successo nella mattinata di domenica 22 luglio in viale Sicilia a Monza.

Tutto è accaduto quando l'automobilista ha chiesto aiuto alla polizia locale per liberare l'auto intrappolata sotto il fusto di una pianta e sul posto sono intervenuti anche i pompieri. Quest'ultimi hanno liberato l'auto, mentre gli uomini della Locale hanno staccato un verbale per l'automobilista. Il motivo? Aver parcheggiato sull'erba in un'area in cui vige il divieto di sosta.