Cornicione pericolante sul campanile, a Pozzo d'Adda intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Pozzo d'Adda per un cornicione pericolante in chiesa. I pompieri sono intervenuti domenica nella cittadina milanese a due passi dalla Brianza.

In via Chiesa, per mettere in sicurezza il cornicione del campanile pericolante forse a causa del maltempo di sabato sera, sono giunti tre mezzi di soccorso, due automezzi dei vigili del fuoco insieme all'autoscala che ha consentito ai pompieri di salire fino sopra l'alto campanile.