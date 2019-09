Gran Premio, per la prima volta in pista anche due autopompe del comando provinciale dei vigili del fuoco

Anche i vigili del fuoco in pista al Gran Premio di Monza. Due autopompe del neonato comando provinciale del Vigili del fuoco di Monza quest'anno per la prima volta saranno in pista pronti a intervenire in caso di emergenza. Si tratta di una novità importante di cui è orgoglioso il Comandante provinciale Claudio Giacalone.

Oltre alla presenza delle varie squadre dislocate in punti strategici lungo il circuito, due mezzi saranno direttamente in pista. La macchina dei soccorsi, con la mobilitazione di personale sanitario, delle forze dell'ordine e della protezione civile, conta anche una squadra speciale di professionisti del settore dell'Associazione Medici in Pista (Leggi qui).