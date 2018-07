Si ribalta con l'auto nel fosso a lato della strada e se ne va: mistero a Vignate

Un'automobile ribaltata in mezzo a un fosso e non è ancora chiaro come sia finita lì. È successo nella notte tra lunedì e martedì 31 luglio in via strada antica di Cassano a Vignate, a lato della Cassanese.

L'allarme è scattato intorno alle 6.40 quando un automobilista di passaggio ha segnalato la presenza del veicolo, una Dacia Sandero, riversa nel fosso. Sul posto sono intervenuti intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Fortunatamente non c'era nessun ferito, anzi: l'automobile è risultata completamente vuota.

In seguito è stato lo stesso proprietario del mezzo a recuperare l'auto attraverso un carro attrezzi. Non è ancora chiaro come il veicolo sia potuto finire nel fossato dove è stato ritrovato da soccorritori e pompieri rovesciato sulla fiancata sinistra. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda.