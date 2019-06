Anche Monza protagonista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina? Candidare la Reggia

Anche Monza protagonista delle Olimpiadi Invernali 2026 insieme a Milano, Cortina e la Valtellina. Questa la proposta avanzata dall'Associazione monzese HQ che punta a candidare la Reggia di Monza come sede di rappresentanza per l'evento.

"La scelta di Milano-Cortina come sede dei giochi olimpici invernali nel 2026 costituisce un’occasione imperdibile anche per Monza" spiegano dall'associazione. Oltre alla Villa Reale, gioiello monzese in grado di dare lustro all'evento e notorietà al capoluogo brianzolo, secondo i cittadini a Monza dovrebbe arrivare anche la metropolitana in tempo per il 2026, anticipando di due anni il cronoprogramma dei lavori di realizzazione.

"Proponiamo di candidare la Villa Reale come sede di rappresentanza dell’evento e anche di includere, tra le opere da realizzare entro il 2026, il prolungamento della M5 sino al nord della nostra città" - spiega una nota - "Si tratterebbe di accelerare i tempi burocratici prima dell’inizio lavori, e quindi i lavori stessi, così come è accaduto per il prolungamento dalla stazione Garibaldi sino a San Siro in occasione di Expo".

“Le olimpiadi porteranno turismo e lavoro. Monza, che sta lungo il collegamento tra Milano e le piste da sci della Valtellina, non deve perdere l’occasione di entrare a far parte delle località coinvolte. Può farlo mettendo a disposizione il suo gioiello, cioè la Villa Reale, collegata direttamente con lo stadio San Siro di Milano, che sarà sede di cerimonie, grazie al prolungamento della M5 finanziato ed in progettazione definitiva” sostiene Isabella Tavazzi, portavoce dell’Associazione HQMonza.