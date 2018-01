"La Villa Reale diventi patrimonio Unesco", la proposta del governatore Maroni

La Villa Reale, il parco di Monza e l'Autodromo patrimonio Unesco. E' questa la proposta che nella giornata di martedì il governatore di Regione Lombardia ha avanzato nel capoluogo brianzolo, dove è intervenuto al teatrino della Villa Reale per la firma dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione insieme al comune di Milano e al comune di Monza per la valorizzazione del complesso monumentale che comprende la Reggia e il parco.

"La Villa Reale, il parco e l'autodromo di Monza" - ha detto Maroni - "sono conosciuti in tutto il mondo, sarebbe un giusto riconoscimento farli diventare un sito Unesco. Quella di dopodomani sara' l'ultima riunione di Giunta con i pieni poteri, voglio sfruttarla per lanciare la costituzione del comitato per il riconoscimento di questo sito come patrimonio dell'umanità".

Insieme al presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, martedì mattina a Monza sono stati presenti anche il sindaco di Monza e Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Dario Allevi, il Presidente Parco Valle del Lambro, Eleonora Frigerio, il Vice Presidente e Assessore alla Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese, Fabrizio Sala e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Questo accordo mette 55 milioni, un risultato concreto molto importante, che conferma la capacita' della Regione di reperire risorse e fare buoni investimenti" ha detto Maroni.

"Maroni non sa o finge di non sapere che il riconoscimento della Villa e del Parco come patrimonio dell'umanità è già stato negato dall'Unesco in passato a causa della presenza invasiva dell'autodromo. Sono più di 10 anni che ad ogni campagna elettorale i partiti tirano fuori questa storia... Maroni se ne faccia una ragione: il riconoscimento dell'Unesco e la presenza dell'autodromo nel Parco sono in antitesi tra loro. La botte piena e la moglie ubriaca non si possono avere" ha replicato Gianmarco Corbetta, Consigliere regionale del M5S Lombardia in risposta alla proposta avanzata a Monza dal governatore.