Il Paese ritrovato, a Monza inaugura il primo villaggio per malati di Alzheimer

Stradine, piazze, giardinetti e negozi. Un piccolo minimarket dove fare acquisti e scambiare qualche chiacchiera alla cassa, un bar, un parrucchiere, una chiesa e tanto verde per colorare la cittadella e riempire il cuore di chi presto abiterà questi spazi.

A Monza è tutto pronto per il taglio del nastro de Il Paese Ritovato, il primo villaggio per persone affette da Alzheimer e demenza senile. Il progetto, sostenuto e realizzato dalla Cooperativa La Meridiana, è finalmente diventato realtà e sabato mattina è in programma l'inaugurazione.

“In poco meno di un anno e due mesi abbiamo costruito Il Paese Ritrovato – ha fatto sapere Roberto Mauri, direttore della Cooperativa La Meridiana – abbiamo superato tutti gli ostacoli e in tempo record siamo riusciti a far sorgere la struttura. Un progetto innovativo, che avrà importanti effetti sia sul piano della cura sia a livello scientifico". L'obiettivo della struttura, che ospiterà sessantaquattro residenti e cinquantacinque operatori, è quello di accompagnare nel percorso di assistenza i malati in un ambiente accogliente che si presenti come una comunità e in uno spazio che richiama l'organizzazione, i ritmi e gli spazi di un vero e proprio villaggio per contrastare l'isolamento e per consentire agli ospiti di vivere la propria autonomia residua in libertà.

"Un progetto che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione di tanti cittadini, di molti donatori, di enti pubblici e privati che hanno aderito a questa causa e che ringraziamo di cuore. Il Paese Ritrovato è un bene della città, del territorio – ha concluso Mauri – un luogo concreto per proseguire la sfida alla malattia del secolo e diventare importante punto di riferimento per persone e famiglie che hanno subito e subiscono i pesanti effetti della malattia”.

La cittadella sorge su un'area di 14mila metri quadrati. Qui tutto, luci, colori, arredi e anche essenze, è stato accuratamente scelto e selezionato per partecipare al percorso di cura e assistenza. Sono stati installati appositi sistemici domotici e impianti tecnologici compatibili con lo stato cognitivo delle persone malate e operatori specializzati insieme al personale sanitario accompagneranno costantemente la vita degli ospiti del Villaggio.

Il costo complessivo per la realizzazione de Il Paese Ritrovato supera i 9,5 milioni di euro: una parte di questi, sei milioni e mezzo per la precisione, sono giunti attraverso donazioni a cura di famiglie, cittadini, imprese, fondazioni, associazioni. Non è mancata la collaborazione con gli enti pubblici tra cui il Comune di Monza, Regione Lombardia, ATS Brianza, ASST Monza.