Camion resta incastrato in via Confalonieri a Villasanta: traffico bloccato per 15 minuti

Un camion è rimasto incastrato in via Confalonieri a Villasanta nella mattinata di lunedì 10 giugno. Tutto è accaduto intorno alle 9.30 nei pressi dell'edicola mentre il mezzo pensate cercava di proseguire in via Nazario Sauro per poi immettersi in via Ada Negri.

Alcuni residenti hanno chiesto l'intervento della polizia locale, ma la situazione è tornata alla normalità poco dopo: il camion è riuscito a liberarsi prima dell'intervento degli agenti.