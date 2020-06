Villasanta, sottopasso allagato a causa della pioggia: auto bloccata nell'acqua

Allagamenti, acqua nelle cantine e nei box un po' in tutta la Brianza e piante cadute. Il maltempo di lunedì 7 giugno ha causato notevoli disagi in tutta la provincia. Tra le città più colpite Arcore, messa in ginocchio dall'acqua. Anche a Villasanta il maltempo ha causato disagi.

I soccorsi nella serata di lunedì sono stati impegnati nel sottopasso lungo la strada provinciale Monza-Arcore Sp60. Qui una vettura, un'utilitaria, intorno alle 23, è rimasta bloccata nel tratto allagato. L'acqua si è accumulata sotto il ponte rendendo inagibile il sottopasso. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile Monza Soccorso che hanno prestato assistenza all'automobilista.