Monza, in balia della corrente del Canale Villoresi: salvato, finisce in ospedale

Era in balia della corrente del Canale Villoresi ed è stato salvato dai soccorritori. È successo all'altezza della chiusa di viale Lombardia a Monza nella giornata di giovedì 9 luglio, protagonista del fatto un uomo di 65 anni.

Tutto è accaduto intero alle 12.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando un uomo in balia delle acque del corso d'acqua artificiale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza di della Croce Bianca di Biassono, oltre la polizia e l'esercito.

Una volta arrivati lungo l'alzaia gli uomini hanno tratto in salvo il 65enne. Per il momento non è ancora chiaro come sia finito dentro al canale. Il 65enne ha negato ai soccorritori di aver ingerito acqua ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Monza.